No BBB20, Daniel explica escolha de Thelma para o Castigo do Monstro: - Foi por menos afinidade

15/03/2020 | 11:10



Ivy e Daniel conquistaram o Anjo no BBB20 no último sábado, dia 14. Com isso, ambos indicaram pessoas para o Castigo do Monstro. Ivy colocou Flayslane para reviver o Iarnuou e Daniel escolheu Thelma. E a justificativa do ator mexeu com os nervos da casa, já que ele esclareceu não ter afinidade com a médica:

- Eu sei que você ficou chateada. Não foi porque não gosto, mas a gente já tinha as quatro pessoas e foi por menos afinidade, disse, acrescentando que ambos não conversam muito dentro da casa.

Em seguida, Thelma questiona o gaúcho do porquê ele a ter colocado como planta no Queridômetro. Ele diz que não lembra, mas a médica insiste:

- Eu fiz alguma coisa para você em algum momento? É que eu realmente não esperava. Para mim, foi um balde de água fria. Eu gostava de você, sempre gostei, declarou.

Ao conversar com sua colega de Monstro, Thelma quis saber de Flayslane:

- Flay, você me deu planta ou carinha hoje?

A cantora responde, e a médica diz:

- Carinha?

Flayslane ainda comenta:

- Eu acho. Dou todo dia. Mas planta não.

- Foi o Daniel, então. Não sei o que eu fiz para o Daniel, disse Thelma.

Manu e Rafa Kalimann, que também estavam na conversa, consolaram a amiga:

- Nada. Você não fez nada.

Depois, Rafa e Marcela conversaram sobre Thelma e a ginecologista disse que não pode impor que Daniel goste de Thelma:

- É o que falei para ela, por mais que a gente tenha um grupo por afinidade, não dá para impedir que outras pessoas... Por exemplo, você tem [amizade] com a Gabi, que não era originalmente uma parte do grupo. Ela tem com o Babu, para mim é super estranho, mas não tenho o que fazer. Como não tenho como impor para o Daniel que ele goste da Thelminha, sabe? É difícil, né? Para mim é bem claro, muito tranquilo, mas não acho certo cobrar que seja tranquilo para os outros.

Vale citar que, após ser escolhida para o castigo, Thelma anunciou que votará em Daniel para o paredão.