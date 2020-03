Durante festa no BBB20, Prior cogita nomes para o Paredão e Pyong briga com Daniel: - A gente fica passando a mão na cabeça

14/03/2020 | 10:11



Na última sexta-feira, dia 13, rolou a festa Muito Eu no BBB20! Após a coroação oficial de Felipe Prior como o Líder da semana, o arquiteto cumpriu a sua promessa e, apesar de poder levar até quatro participantes para o VIP, escolheu apenas Babu Santana para acompanhá-lo. Os outros confinados, portanto, ficaram na Xepa.

Não demorou para que os participantes comentassem essa atitude. Daniel, por exemplo, comentou com Marcela:

- A Rafa [Kalimann], pelo menos. Poxa, que ficou com ele até o final.

E a ginecologista acrescentou:

- É bom. Para a gente reforçar as coisas que a gente pensa.

Já Manu, entendeu o posicionamento de Prior:

- Querendo ou não, ele está sendo coerente com o que ele falou, né? Ele sempre falou que faria isso, comentou a cantora em conversa com Gizelly e Rafa.

Além disso, Pyong entrou na conversa e opinou que gostaria que Babu saísse da casa:

- Pelo menos, para a maioria da casa, foi previsível. Só acho que ele se queima com o público. Ele nunca aproveita a chance que tem ou está disposto a ouvir. Semana que vem, se ele não pegar Líder de novo, não passa. Acho que o Babu sai essa semana. Eu vou pedir isso para o público. Para acabar com esse ciclo de gente com medo de ir para a cozinha, porque o Babu fica de olho. Prefiro que os dois saiam nas próximas semanas.

Em outra conversa, Manu e Rafa falaram sobre Daniel:

- Babu falou para mim: você ainda não conheceu o Dan. O Babu pega pesado em muitas coisas, mas 90% que fala ou acontecem ou é real. O que ele conversa comigo a gente vê lá frente... Ele é explosivo, tem o jeitão dele, mas observa. Muitas coisas fazem muito sentido, começou Rafa.

E sobre Daniel, acrescentou:

- Ele implica, fala algumas coisas para alfinetar. Após comentarem sobre alguns erros de Daniel, Manu disse: - Vejo uma boa intenção no Dan. Acho que os erros dele são infantilidade, não por má intenção, entende?

Prior ainda especulou quem iria mandar ao Paredão. Em conversa com Flayslane e Mari sobre o jogo, o Líder relata ter entendido o jogo de Pyong e diz que o brother parou com a estratégia que vinha adotando:

- Sabe qual é a política dele? Eu tenho a maioria, ele tá se escondendo. Antigamente, as meninas estavam se escondendo atrás dele.

O paulista entende que o hipnólogo está desesperado, achando que vai para o Paredão, mas decretou:

- Não vou botar ele.

Mais tarde porém, ele voltou em seu discurso. Conversando com Babu, ele afirmou o seguinte sobre Pyong:

- O cara está sendo um rei aqui, vocês estão com medo de ir com o cara. Então vai com ele, você vai ganhar. Ele não respeita você ter voltado de três Paredões. Eu vou colocar ele. Você está com medo de ir com ele? Tenho certeza que você volta. A soberba dele é bizarra.

Prior ainda cogitou outra indicação, em conversa com Babu:

- Queria você imune, eu metia a Rafa.

Nisso, Babu ficou pensativo e em silêncio. Depois, o paulista disse querer ver briga de cachorro grande:

- Está muito cômodo para ela, é muito bom viver saber sabendo que você não tem risco, sugeriu o Líder.

Já com Flayslane, Prior sugeriu outra estratégia:

- Se não for a Thelma, com quem você quer ir?, ele perguntou.

Depois, Flay disse:

- Eu iria com a Thelma, que é uma planta. Ele não é uma planta, disse, se referindo ao Pyong. Depois, Prior acrescentou: - A partir de hoje já sei em quem eu vou votar.

Já no fim da noite, Pyong se deparou com uma cena que o irritou: ao entrar no quarto viu que Gizelly e Flayslane pegaram tubos de espuma de barbear e jogaram em cima de Daniel. O ator, por sua vez, saiu correndo atrás das meninas, fazendo ainda mais sujeira. Depois de Rafa e Manu repreenderem o trio, Pyong disse:

- Passou do ponto. A gente não é criança. Daniel, você perde estalecas todo dia.

Nisso, os participantes continuaram dando risada e o hipnólogo questiona Marcela:

- Você acha isso normal?

Depois, explicou as punições e questionou:

- Daniel, você está rindo?

Após um período de silêncio, Pyong novamente comentou sobre as estalecas que Daniel perdeu e o ator explicou:

- Desculpa, Pyong. A gente fica feliz e faz.

E o hipnólogo disparou:

- A gente faz o possível para proteger no jogo, fica passando a mão na cabeça.

Eita!