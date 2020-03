FPF determina jogos com portões fechados na Capital

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 18:00



A FPF (Federação Paulista de Futebol) decretou nesta sexta-feira que a rodada do fim de semana a serem disputados na Capital do Estadual (pelas Séries A-1, A-2 e A-3 e feminino), tenham portões fechados ao público. A decisão é tentativa de frear a expansão da pandemia do novo coronavírus. E isso afeta diretamente duas partidas do times grandes: o clássico entre São Paulo x Santos, neste sábado, no Morumbi; e Corinthians x Ituano, domingo, na Arena de Itaquera.

No Grande ABC, Litoral e Interior as partidas estão mantidas normalmente, sem restrições. O único compromisso que será na região é o embate entre São Bernardo FC x Monte Azul, neste sábado, no 1º de Maio, pela Série A-2. As equipes temem, porém, que a medida se estenda a todo o Estado para a semana que vem.

Confira a nota da FPF na íntegra:

A Federação Paulista de Futebol comunica que, a partir desta sexta-feira (13/3), por determinação da CBF, baseada em orientação do Ministério da Saúde em virtude da pandemia do novo Coronavírus, as partidas do Campeonato Paulista de todas as Séries e Divisões na capital de São Paulo serão realizadas com portões fechados. A medida é por tempo indeterminado, válida somente para a capital paulista.

Havendo qualquer atualização, informaremos oportunamente.