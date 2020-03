Obituário – 15 de março de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/03/2020 | 00:01



Santo André

Antonia da Silva Ramos, 82, natural de Santo André (SP). Residia em Santo André. Dia 09. Memorial Jardim Santo André.

Cleozadir Cirlene Muzetti Miranda , 80, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 09. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Damião dos Santos Sepulvida , 67, natural de Condeuba (BA). Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 09. Memorial Jardim Santo André.

Helena Ciarallo dos Santos , 83, natural de Guaxupé (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 09. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaime José dos Santos , 83, natural de Panelas (PE). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 09. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Dalva de Lima Almeida , 79, natural de Boquira (BA). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 09. Cemitério Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Moreno , 88, natural de Pirajui (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 09. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Eunice Alves da Silva , 55, natural de Barra da Estiva (BA). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 09. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marina Izabel de Carvalho Oliveira , 83, natural de Simões (PI). Residia em SantoAndré. Dia 09. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa da Silva Ferreira , 84, natural de Caetité (BA). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 09. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Correia Lima , 40, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 09. Memorial Jardim Santo André.

Vanda Cassiano Ferreira , 70, natural de Japira (PR). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 09. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo do Campo

Alberto Conconi, 91, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Dia 09. Cemitério Pauliceia.

Dirce Cordeiro Pfeifer, 83, natural de Presidente Alves (SP). Residia no Jardim Quatro Marias, em São Bernardo do Campo. Dia 09. Cemitério Jardim da Colina.

Douglas Alex Vilas Boas, 29, natural de São Bernardo do Campo (SP). Residia no Bairro Batistini, em São Bernardo do Campo. Dia 09. Cemitério Carminha, Bairro dos Casa.

Gabriela Genoveva Ribeiro da Silva , 76, natural de Guaxupé (MG). Residia no Jardim Planalto, em São Bernardo do Campo. Dia 09. Cemitério Vila Euclides.

Geraldo de Carvalho, 88, natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Bairro Alvarenga, em São Bernardo do Campo. Dia 09. Cemitério Carminha, Bairro dos Casa.

José do Nascimento Nunes , 78, natural de Minas Gerais. Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo do Campo. Dia 09. Cemitério Jardim da Colina.

Paulo Barbosa de Souza, 69, natural de Cubatão (SP). Residia no Bairro Alvarenga, em São Bernardo do Campo. Dia 09. Cemitério Carminha, Bairro dos Casa..

Quiterio José de Sobral, 69, natural de Altinho (PE). Residia no Bairro Cooperativa, em São Bernardo do Campo. Dia 09. Cemitério Jardim da Colina.

Vanilde de Souza Almeida , 72, natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia na Vila São José, em São Bernardo do Campo. Dia 09. Cemitério Vale dos Pinheirais.

São Caetano do Sul

Gilda Stefaneli da Costa , 77, natural de Santa Rosa do Viterbo (SP). Residia no Bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. Dia 09. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Antonio Alves Machado, 71, natural de Americana (SP). Residia em Diadema. Dia 09. Jardim Vale da Paz

Francisco de Assis Salomão, 86, natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Guacuri, em São Paulo. Dia 09. Memorial Parque das Cerejeiras, São Paulo.

Hélio Queiroz Matos, 65, natural de São Paulo (SP). Residia em Diadema. Dia 09. Jardim Vale da Paz

Joana da Costa, 71, natural de Simonesia (MG). Residia no Bairro Taboão, em Diadema. Dia 09. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcelo Donizete Ardivino Alho , 49, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Conceição, em Diadema. Dia 09. Jardim Vale da Paz

Ribeirão Pires

Alvaro Muniz dos Santos, 60, natural de Itanhaém (SP). Residia no Bairro Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 09. Cemitério São José

Rio Grande da Serra

Marcos Antônio Peres Ruiz, 65, natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 01. Cemitério São Sebastião.