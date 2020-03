Tom Hanks e a esposa, Rita Wilson, são diagnosticados com coronavírus

12/03/2020 | 08:10



Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus. O próprio ator confirmou a notícia através de seus perfis nas redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 11.

Olá, pessoal! Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, com frio e com dores no corpo. Rita tinha uns calafrios que iam e vinham. Leves febres também. Para fazer tudo certo, como é preciso no mundo agora, fomos testados para o coronavírus, e o resultado foi positivo, explicou.

Eles estavam na Austrália para as gravações de um filme, ainda sem nome, sobre Elvis Presley. A Warner Bros., que realiza o filme, confirmou em comunicado à imprensa que uma pessoa da equipe está com o COVID-19, mas não forneceu os nomes do diagnosticado.

Bem, o que fazer a seguir? Os médicos têm protocolos que devem ser seguidos. Nós, Hanks, vamos ser testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. Não há muito mais a fazer além de enfrentar um dia de cada vez, não? Vamos manter o mundo informado. Se cuidem!, finalizou.

Chet Hanks, filho mais velho do casal, falou sobre o diagnóstico dos pais:

Sim, é verdade, meus pais estão com coronavírus. Loucura! Ambos estão na Austrália, pois meu pai estava rodando um filme lá. Eles estão bem e não estão tão doentes assim. Não estão preocupados e não vão viajar ainda, mas vão tomar as providências necessárias em relação à saúde. Acho que não há razão para se preocupar. Agradeço a todos pelos desejos de melhoras, mas tudo ficará bem. Fico grato e cuidem-se todos. Muito amor para você, diz o rapaz em vídeo.