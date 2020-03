PT busca reaproximação com Avamileno

Daniel Tossato



07/03/2020 | 23:17



Pré-candidata à Prefeitura de Santo André, a vereadora Bete Siraque (PT) admitiu que mantém diálogo com o ex-prefeito e ex-correligionário João Avamileno (SD) em busca de reaproximação. Um dos fundadores do partido, ele deixou o petismo em outubro de 2019, sob alegação de que foi deixado de escanteio pela cúpula da legenda. Após a saída, encampou empreitada como postulante ao Paço pela sigla do deputado federal Paulinho da Força, que endossou projeto próprio no município.

Bete sustentou que a intenção das conversas seria o de estreitar relação com possíveis aliados políticos e fortalecer a campanha na cidade, tanto para a chapa majoritária quanto para os candidatos a vereador. Nos bastidores, contudo, a informação é a de que o PT gostaria que Avamileno aceitasse assumir posto de vice na dobrada encabeçada por Bete. “Não há ainda (no PT) o debate de vice em nossas discussões. João Avamileno ainda é pré-candidato, não podemos esquecer disso, mas estou abrindo conversas. Acho sempre importante manter a porta ou a janela aberta para que a gente possa manter diálogos”, declarou a parlamentar, em seu segundo mandato na Câmara.

O diretório do PT andreense consolidou o nome de Bete como pré-candidata ainda no ano passado, coincidentemente no mesmo dia da desfiliação de Avamileno, que geriu a cidade entre 2002 e 2008. Os dirigentes da sigla consideram que a escolha pelo nome da vereadora se deu em um processo de construção, porém que sempre poderia haver “ descontentes”, como João Avamileno. Aliás, o vereador Eduardo Leite era o quadro predileto na disputa interna, no entanto, ele recuou de entrar no páreo municipal.

Sobre a sua saída do PT, Bete Siraque minimizou a situação, lembrou que trabalhou com Avamileno quando ele era gestor do Executivo e que tem “carinho muito grande” pelo ex-petista, ao qual costuma chamar de “chefe”. “Não gostaria que ele tivesse saído do PT, mas é vida que segue. Espero estabelecer boas relações dentro da política. Isso é salutar, principalmente com o João (Avamileno)”, avaliou a pré-candidata.

Avamileno assegurou candidatura própria ao Paço tão logo oficializou sua filiação no Solidariedade e recebeu bençãos do mandatário nacional do partido. Procurado para comentar a especulação, o ex-prefeito não retornou aos contatos da equipe do Diário.