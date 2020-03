Filho de Pyong Lee encanta internautas com ensaio newborn

07/03/2020 | 12:10



Que fofura! Jake, filho de Pyong Lee, participante do Big Brother Brasil 2020, encantou os seguidores do Instagram na última sexta-feira, dia 6, ao aparecer em um ensaio newborn. Os cliques do ensaio foram postados no perfil oficial do bebê, que já conta com mais de 900 mil seguidores, em comemoração aos seus 20 dias de vida.

Sammy Lee, esposa de Pyong e mãe de Jake, também compartilhou algumas fotos em seu perfil oficial no Instagram, levando os internautas à loucura.

Meu deus do céu, é a cara do Pyong, comentou uma seguidora.

O sorrisinho do Pyong!, disse outra.

Pyonguinho lindo, escreveu uma terceira.

Jake nasceu no dia 16 de fevereiro, quando Pyong já estava confinado no BBB20 e não pôde comparecer no parto da esposa, que falou abertamente sobre o assunto.

Vale lembrar que o ensaio de Jake vêm à tona apenas alguns dias após Pyong Lee ganhar a liderança no reality show e curtir seu reinado conferindo alguns cliques da família em seu quarto luxuoso.