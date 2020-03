Mulheres vão às ruas por mais igualdade e contra retrocessos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 00:01



Coletivos feministas, movimentos sociais e partidos da região realizam, hoje, ato tradicional do Grande ABC, em homenagem ao Dia Internacional de Luta das Mulheres, celebrado amanhã. A atividade levará às ruas de Mauá o grito Mulheres em Marcha pela Vida de Todas, Contra o Fascismo e a Retirada de Direitos.

O ato unificado será realizado sob a organização da Frente Regional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e terá início às 13h, com concentração na Praça 22 de Novembro. A partir das 14h, a caminhada seguirá em direção à Avenida Barão de Mauá. A previsão para o evento é de pelo menos 600 pessoas.

“A ideia segue como a do ano passado, vamos conversar com as mulheres que estiverem nas ruas sobre este cenário alarmante. Distribuir folhetos e ouvir suas histórias”, comenta a vice-coordenadora da Frente Regional e militante da AMB (Articulação de Mulheres Brasileiras) Vanderli Carvalho.

Em Santo André, o encontro será a partir das 10h, no Calçadão da Oliveira Lima. A concetração será no Largo da Estátua e a caminhada seguirá pelo Centro, com objetivo de exigir igualdade de direitos e oportunidades, além do fim da violência contra a mulher.

CASA ABRIGO - Pelo segundo ano consecutivo, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC reduziu o orçamento destinado para o programa Casa Abrigo Regional, que atende em dois locais sigilosos mulheres vítimas de violência doméstica e que permanecem nos espaços com seus filhos de até 18 anos em caso de risco às suas vidas. Em 2019, o projeto havia sofrido corte do repasse, que passou de R$ 1,544 milhão em 2018 para R$ 1,010 milhão no ano passado. Após ajustes, o montante ficou em R$ 1,391 milhão, redução de 9%.

Em 2020, o recurso previsto para a iniciativa é de R$ 1,034 milhão, o que representa recuo de 34%. Em nota, a assessoria do Consórcio negou que tenha havido corte e classificou a mudança como readequação orçamentária, com base nos gastos reais do programa e na redução do repasse das prefeituras, que passou de 0,50% do orçamento municipal líquido para 0,15%. “Por causa desta revisão nos custos do programa, o novo edital foi elaborado com uma base real de gastos. O orçamento do Programa Casa Abrigo para o ano de 2020 continuará suprindo todos os gastos necessários das casas, sem redução da qualidade do serviço e do número de atendimentos”, relatou em nota.

SAÚDE - A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbano), em parceria com a Associação Viva Melhor, realizou, ontem, orientações sobre os sintomas e cuidados para detectar o câncer de mama no Terminal Metropolitano Santo André Leste.

Das 10h às 14h, a associação, com o programa Mama Amiga, ensinou as mulheres a fazer o autoexame, por meio de um protótipo de seio, para identificar grãos, nódulos e outras anomalias que podem auxiliar na identificação do câncer. Também houve distribuição de folders e orientação de empréstimo de perucas às pessoas em tratamento.

“Percebemos que muitas mulheres ainda não querem falar sobre o assunto, enquanto outras já se interessam mais em tirar as dúvidas. Persistimos nesse trabalho, pois sabemos da importância”, destaca a presidente da entidade, Vera Emília Tervel.

A aposentada Laura de Fátima Silva, 64, comenta que sempre se atualiza sobre o assunto. “Apesar de fazer sempre os exames, é fundamental ficar alerta”, conta.

Colaborou Aline Melo