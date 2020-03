Drake namorou duas mulheres ao mesmo tempo e elas contaram como descobriram

06/03/2020 | 11:10



Eita! Drake está envolvido em mais uma polêmica sobre sua vida amorosa! No podcast I'm Here For The Food, duas ex-namoradas do rapper contaram como descobriram que ele se relacionando com elas ao mesmo tempo, sem que elas soubessem!

As modelos Melyssa Ford e Tocarra Jones contaram como foi descobrir que estavam saindo com ele em 2009, quando já eram amigas. O episódio, felizmente, não acabou com a amizade delas, mas fez com que o rapper acabasse ficando sem ninguém.

- Um dia eu estava na casa ela. Ela estava limpando as coisas e eu estava fumando e eu comentava sobre o meu novo namorado, iniciou Melyssa.

E continuou:

- Na manhã seguinte, eu acordei e ela perguntou: Posso ir na sua casa? Achei estranho por causa do horário. Ela chegou e disse: preciso te contar uma coisa. Peço desculpas por não ter contado na última noite, mas fui pega de surpresa e não sabia o que dizer. O cara que você está conversando, eu estou falando com ele também!

As duas romperam com Drake e Melyssa garantiu que preferiu não perder a amiga ao rapaz:

- Eu só queria dizer que não existe uma chance de eu perder minha amiga para esse cara, disse.

Tocarra concordou:

- Nós mulheres precisamos nos unir e nos abraçar. Não vamos brigar por ninguém!

Melyssa ainda finalizou o assunto mandando um recado para o canadense:

- O que estou tentando dizer aqui é nós duas somos refeições completas. Então você é um ganancioso guloso. E não era segredo que éramos amigas. Foi isso que me pegou. Você não namora duas amigas. Não seja bagunçado!