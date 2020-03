Após BBB20, Boca Rosa estará em Soltos em Floripa

06/03/2020 | 10:11



Bianca Andrade, a Boca Rosa, se despediu do BBB20 recentemente e já está embarcando em um novo reality show! A influenciadora digital foi anunciada como uma das integrantes do programa Soltos em Floripa, uma espécie de De Férias com o Ex do Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

A maquiadora será uma das comentaristas do programa e estará ao lado de outras celebridades, como Pabllo Vittar, Felipe Titto , Mc Carol, Mariano (da dupla sertaneja com Munhoz), e o John Drops, também influenciador digital.

Na atração, a blogueira e os demais artistas irão comentar as atitudes dos oito participantes que protagonizarão os episódios. O programa foi gravado antes mesmo dela ter sido confinada no Big Brother, exibido pela TV Globo.

Com oito episódios de uma hora de duração, o reality show estreia no dia 20 de março. Além dos episódios inéditos semanais, será lançado toda terça-feira um episódio bônus chamado Soltos em Floripa: A Resenha - que mostrará as reações das celebridades aos eventos da casa com imagens do que elas estão assistindo. O Amazon Prime Video ainda não revelou quem são os moradores da casa luxuosa em Florianópolis.