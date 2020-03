Héliton demonstra euforia com chance na partida diante do Oeste

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



06/03/2020 | 00:01



O Santo André terá desafio enorme na partida contra o Oeste, amanhã, às 15h, no Bruno Daniel. Não que o time de Barueri ofereça muita resistência, já que é o último colocado na classificação geral do Campeonato Paulista, com apenas uma vitória em oito rodadas. É que o Ramalhão não terá seus dois zagueiros, que vinham sendo destaques na vitoriosa campanha no Estadual.

Luizão sofreu lesão muscular na coxa direita e está descartado. Já Rodrigo recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Corinthians. Eles serão substituídos por Odair Lucas, que entrou no lugar de Luizão na derrota por 2 a 0 para o Goiás, e Héliton, que só fez uma partida no ano até agora, como lateral-esquerdo, no duelo contra o Água Santa.

Prata da casa, Héliton não esconde a ansiedade de voltar ao time. “Estou muito feliz por essa oportunidade. Venho trabalhando bem todos os dias e estava esperando essa chance, não só eu, mas a minha família, que está nesta luta comigo também. Minha expectativa está lá em cima, positiva, espero que eu possa agregar ao time e ajudar ainda mais a manter a campanha vitoriosa que a gente está tendo”, comentou o o jogador de 24 anos, que não estava nem sendo relacionado para as últimas partidas.

Nem a falta de entrosamento com Odair Lucas abaixa a euforia do zagueiro. “Temos de ter os pés no chão. Temos a melhor campanha e isso é fruto do trabalho. Espero ajudar bastante o Paulo (Roberto, treinador) e a equipe, que vem em crescente boa. Independentemente da última partida, quando perdemos do Goiás pela Copa do Brasil, em nada vai abalar a nossa campanha, que vem sendo muito boa no Campeonato Paulista. Agora é chegar sábado (amanhã) e mostrar o que eu posso fazer”, finalizou o defensor.