Bianca Andrade manda recado para Guilherme após BBB20: - A culpa não é só minha não, tá?

Eita! Após a saída de Guilherme do BBB20, ele marcou presença no programa Rede BBB e, em conversa com a apresentadora Fernanda Keulla, discutiu algumas situações que rolaram ao longo de seu confinamento no reality show. Em determinado momento, a produção coloca um depoimento gravado de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que diz o seguinte:

- Oi Guilherme, tudo bem? Esperei você sair pra dizer: a culpa não é só minha não, tá? Assisti bastante os takes, eu realmente jurava que você era meu amigo, mas pelo que eu vi, a situação ficou um pouquinho a mais do que isso, né? E da sua parte também.

Lembrando que, durante a sua participação no BBB, Bianca e Guilherme se aproximaram bastante e quase chegaram a se envolver romanticamente. Após a saída de Boca Rosa, o seu namoro com Diogo Melim chegou ao fim.

No Twitter, esse depoimento de Bianca viralizou e os seguidores logo comentaram:

Socorro, a Bianca desmascarando o Guilherme! Olha o tom de deboche!

Por isso ela disse que a culpa não foi só dela, como ele falava.

Bianca nunca me decepciona. Surrou o sonso.

Dentro da casa, Guilherme se envolveu com Gabi Martins. E sabe quem já quer conhecer o genro? Maíra Martins, a mãe de Gabi! Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, Maíra também opinou sobre se o relacionamento dos dois era abusivo:

- Não gosto de julgar e gostaria que as pessoas refletissem que estão ali num confinamento. Quero conhecer o Guilherme pessoalmente. Minha filha tem uma ótima educação, valores e uma sensibilidade excepcional. Sabe bem quem colocar em sua vida.

Além disso, ela falou sobre o fato de a filha sempre chorar e que o seu coração de mãe fica apreensivo:

- Gabi é a caçulinha do BBB, é uma pessoa muito doce e está sendo um grande desafio conviver com pessoas mais experientes e competitivas. Talvez por isso se emocione mais.