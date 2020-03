Câmara aprova abono de até R$ 1.000 para a educação

Da Redação



04/03/2020 | 00:08



A Câmara de São Caetano aprovou, por unanimidade e em duas votações, o projeto de lei que concede abono de até R$ 1.000 para servidores da educação. O benefício será quitado em 12 parcelas – sendo parte delas retroativa.

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), agradeceu ao Legislativo. “É uma conquista histórica. O bônus existe há quase 20 anos. Será o segundo ano consecutivo que vamos conseguir dar as 12 parcelas do abono em ano fiscal em execução. Conquista do educador e da cidade, só foi possível graças a um forte ajuste fiscal. Seguiremos valorizando o profissional da educação”, comentou o tucano.

Os valores do abono variam de R$ 250 a R$ 1.000 e serão pagos a depender do cargo e, no caso de algumas classes de professores, da quantidade de aulas ministradas. Serão 3.500 servidores contemplados.

A bancada de oposição apresentou duas emendas ao texto original. A primeira era incluir as auxiliares de primeira infância na cota de abono dos professores – R$ 1.000. A segunda era de reajustar em 4,31% o bônus às categorias, com base no acréscimo de valor repassado do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). As duas propostas foram rejeitadas pela maioria do plenário.