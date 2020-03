Paulo Pinheiro cogita repensar candidatura

Raphael Rocha



04/03/2020 | 00:01



Ex-prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro (DEM) declarou publicamente que quer disputar novamente a Prefeitura. Entretanto, o cenário começou a mudar nos últimos dias. Avaliação do grupo político, aliada à vontade da família, tem feito Pinheiro repensar uma eventual candidatura. A conjuntura, segundo interlocutores do ex-prefeito, favoreceria o atual chefe do Executivo, José Auricchio Júnior (PSDB), uma vez que o projeto eleitoral de Pinheiro tende a dividir votos da oposição e, em um pleito de um turno só, a pulverização de candidaturas opositoras facilita a vida de quem está no poder. No lado da família, o retorno de Pinheiro às urnas nunca foi bem-visto. Tanto que o plano agora envolveria retirar o ex-prefeito da disputa municipal e patrocinar um de seus filhos, Paulinho, como candidato a vereador.

BASTIDORES

Apoio selado

Deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu esteve ontem em Mauá, em ato de oficialização de apoio de seu partido à pré-candidatura a prefeito de João Veríssimo (PSD), e disse que o momento atual é de dar espaço a projetos liderados por “pessoas de bem”, como “juízes, delegados e promotores” – Veríssimo era juiz de direito. “Acho que o João representa sentimento de renovação política, tem história na cidade. Pela profissão dele, não precisa da política para viver. É momento de as pessoas de bem participarem. Tem muito a ver com a bandeira do Podemos. Temos juízes, delegados, promotores vindo. (A candidatura de Veríssimo) Tem sinergia boa.”

Debate

Ex-deputado e pré-candidato a vereador de Santo André, Vanderlei Siraque (PCdoB) participou ontem de evento com o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), considerado pelo partido como futuro presidenciável, em 2022. “É uma promessa para o Brasil. Um dos grandes defensores das políticas públicas afirmativas, em especial as da educação e saúde”, disse Siraque.

Negociações

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) declarou que definirá seu futuro político somente em abril – não sabe se sai ou desiste de candidatura a prefeito de São Bernardo neste ano. Entretanto, apesar de dizer que sua dedicação é a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite execução de pena após condenação em segunda instância, mantém diálogo com outros pré-prefeituráveis da cidade. Na semana passada, por exemplo, tomou café com o vereador Rafael Demarchi (Republicanos).