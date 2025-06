Detran-SP afasta onze despachantes da região por suspeita de fraudes

Uma nova estratégia de segurança digital adotada em março pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) levou ao afastamento de onze despachantes do Grande ABC por suspeita de fraude em procedimentos de transfência de veículos. Foram identificados desvios por seis profissionais de São Bernardo, três de Santo André e dois de Mauá.

No Estado, foram 142 despachantes afastados, de um total de 6.490 profissionais credenciados ao órgão. A descoberta do esquema impediu a concretização de 158 tentativas de fraude em apenas dois meses. Entre os despachantes sob suspeita, 43 já tiveram revogado o acesso ao e-CRVsp, sistema disponibilizado pelo Detran-SP para a atuação de despachantes documentalistas. Agora, todos responderão a processo administrativo, com possibilidade de revogação do acesso aos sistemas. Se for encontrado indício de crime, a polícia será acionada.

A nova estratégia de segurança consiste em uma resposta rápida à menor suspeita de fraude, detectada por meio da análise preditiva, braço da análise de dados capaz de fazer previsões sobre comportamentos e cenários a partir de informações históricas, modelagem estatística e aprendizado de máquina. Uma vez percebida conduta diferente do padrão, o sistema fornece indicadores para a equipe do Detran-SP bloquear a operação.

Nesse momento, as pessoas envolvidas são notificadas da interrupção. Em seguida, o caso passa a ser averiguado pelo Detran-SP. Se o órgão entender que a operação é legítima, a restrição é removida. Se confirmada a fraude, o processo segue para estigação e penalização. Neste novo cenário, o Detran-SP conseguiu zerar ocorrências de supostas transações fraudulentas. De 6 de abril a 24 de maio, o número de transações interrompidas por suspeita de irregularidades foi zerada.

"A inteligência de dados nos permite agir antes que o problema se materialize. Não se trata apenas de reagir à fraude, mas de prever seu padrão e interromper a ação no momento em que ela nasce. Essa capacidade preditiva é o que tem feito a diferença no resultado institucional”, afirma Vinícius Novaes, Diretor de Veículos Automotores.

A iniciativa reforça o novo posicionamento do Detran-SP, vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital, que vem investindo em governança regulatória e no uso estratégico da tecnologia para criar um ambiente de controle qualificado das atividades reguladas e ter maior integridade nas transações.

Para evitar a migração da fraude para outros estados, o Detran-SP também tem ampliado o intercâmbio de informações com os demais órgãos executivos de trânsito, buscando promover uma atuação coordenada em nível nacional.