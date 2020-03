Obituário - 4 de março de 2020

Ademir Medici

Santo André

Dia 26 de fevereiro

Albertina Souza dos Santos, 85, natural de Garça (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Meneghetti Miguel, 54, natural de São Paulo (SP). Residia na Bairro Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo. Dia 26. Vale dos Pinheirais

Antonio Pedro, 86, natural de Patos (PB). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito de Freitas, 87, natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Alberto Junqueira, 58, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Idola Stelati, 88, natural da Itália. Residia no Bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Roque da Silva Filho, 69, natural de Alvares Machado (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Romio Custódio de Souza, 55, natural de Três Corações (MG). Residia no Parque das Flores, em São Paulo. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Zilda Alves, 82, natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires

Dia 27 de fevereiro

Antonia Carolina dos Santos, 97, natural de Petrolina (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema . Dia 27. Cemitério Jardim da Colina

Izabel Maria dos Santos Gabriel, 81, natural da Bahia. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 27. Vale dos Pinheirais

Lazaro Mendes, 91, natural de Elói Mendes (MG). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 27. Cemitério do Camilópolis

Luiza Inácio da Silva, 80, natural de Altinho (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcia Maria Tozei Bezerra, 63, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Miguel Ortega Mansano, 98, natural de Campos Novos Paulista (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27.Cemitério Baeta Neves.





São Bernardo do Campo

Dia 21 de fevereiro

Antonio Mariano de Souza, 75, natural de Simplício Mendes. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo,. Dia 21. Cemitério Vila Euclides.

Mario Alves Filho, 57 anos, natural de Santo André (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 21. Cemitério Vila Euclides.

Maria Zélia dos Reis, 73, natural de Ipanema (MG). Residia no Centro, em São Bernardo do Campo. Dia 21. Cemitério Vila Euclides.

Waldir Cartola dos Santos, 80, natural de Santo André (SP). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo do Campo. Dia 21. Cemitério Vila Euclides.

Dirce Leite Zanon, 86, natural de São Paulo (SP). Residia em São Caetano do Sul. Dia 21. Crematório Memorial Planalto.

Antonia Clara Rosa, 67, natural de Jacarezinho (PR). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo do Campo. Dia 21. Cemitério Bairro dos Casa.

Dia 22 de fevereiro

Maria do Carmo de Oliveira Costa, 88, natural de Senador Pompeu (CE). Residia no Bairro Batistini em São Bernardo do Campo. Dia 22. Cemitério Bairro dos Casa.

Francisca da Silva Santana, 65, natural de Assare (CE). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo do Campo. Dia 22. Cemitério Jardim da Colina.

Francisco Ferreira de Brito, 64, natural de Sertania (PE). Residia no Bairro Planalto, em São Bernardo do Campo. Dia 22. Cemitério Jardim da Colina.

Dia 23 de fevereiro

Iara Lucia Gonçalves de Oliveira, 55, natural de Anhembi (SP). Residia na Vila Delmira, em São Bernardo do Campo. Dia 23. Cemitério Vila Euclides.

Dia 24 de fevereiro

Luiz Fernandes, 87, natural de São Paulo (PS). Residia no Bairro Planalto, São Bernardo do Campo. Dia 24. Cemitério Vila Euclides.

Celene Sapurito Negri, 80, natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo do Campo. Dia 24. Cemitério Pauliceia.

Dyoniso Favero, 80, natural de Pedreira (MG). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 24. Cemitério Vila Euclides.

Luiz Barion, 85, natural de Taiuva (SP) . Residia no Bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério Vila Euclides.

Dia 25 de fevereiro

Luis Carlos Olino, 51, natural de Porto Alegre (RS) .Residia no Bairro Baeta Neves , em São Bernardo do Campo. Dia 25. Cemitério Vila Euclides.

Antonio Aparecido da Mota, 64 anos, natural de Dracena (SP). Residia no Bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. Dia 25. Cemitério Vila Euclides.

Dia 26 de fevereiro

Marcia Guerini Romano, natural de São Bernardo do Campo (SP). Residia no Bairro Nova Petrópolis , em São Bernardo do Campo. Dia 26. Cemitério Vila Euclides.