Chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta está com tráfego lento

Do Dgabc.com.br



27/02/2020 | 09:50



O motorista que optar chegar a São Paulo pelá rodovia Anchieta vai encontrar o tráfego lento , do km 13 ao km 10 e pela Imigrantes, do km 17 ao km 14, por conta do excesso de veículos.



A rodovia dos Imigrantes está congestionada na subida da serra, do km 59 ao km 48, por excesso de veículos.

Cônego Domênico segue com tráfego congestionado, sentido Guarujá, do km 270 ao km 262, devido ao excesso de veículos.

A chegada a Santos segue com lentidão, pela via Anchieta, do km 60 ao km 65, por excesso de veículos.

A pista sul da via Anchieta continua bloqueada, no trecho de serra, devido tombamento.

O tempo está encoberto e a visibilidade é boa.

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) está em Operação 5X3. A descida pode ser feita pelas pistas norte operacional da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece apenas pela pista norte da Imigrantes