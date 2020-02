23/02/2020 | 14:11



Parece que o rei das polêmicas pré e durante Carnaval mudou de nome e deixou de ser Neymar Jr, agora quem virou foco dos holofotes é o craque do Flamengo, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol.

O jogador marcou presença no último sábado, dia 22, em um dos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro e segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Gabriel deixou o ambiente escoltado por seguranças e ao lado de Bruna Griphão.

Lembrando que antes mesmo do Carnaval começar, Leo Dias contou em sua coluna que a irmã de Neymar, Rafaella, estaria esperando um menino de Gabigol. E apesar do casal não estar junto, parece que alguém está curtindo bem a folia, né!?