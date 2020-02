Santo André tenta manter o embalo contra o Bragantino no Bruno Daniel

Anderson Fattori

23/02/2020 | 00:01



A tabela do Campeonato Paulista foi ingrata com Santo André e Red Bull Bragantino. Em pleno domingo de Carnaval, as equipes não tiveram folga. Pelo contrário. Entram em campo hoje, às 16h, no Bruno Daniel, para confronto que fecha a sétima rodada.



Para o técnico Paulo Roberto, jogar em dias festivos não é novidade. “Profissional do futebol tem que se desligar de todas essas datas comemorativas. Os responsáveis por montar tabelas e competições nunca se importaram com isso”, constatou o treinador.



A partida é cercada de expectativa, já que o Ramalhão é a sensação do torneio, com cinco vitórias em seis partidas, mas terá pela frente adversário que subiu para a Série A do Brasileiro e fez grande investimento para essa temporada.



“Não é surpresa (a força do Bragantino). Com investimento de equipe grande, tem elenco que destoa, mas futebol não é só isso. Se fosse, não tínhamos vencido o São Paulo. Nossa preocupação existe, vamos encarar grande equipe e buscar a vitória”, projetou Paulo Roberto, que deve ter o retorno do atacante Douglas Baggio.