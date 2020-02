Federação multa São Paulo em R$ 10 mil pelos incidentes com o árbitro no clássico

21/02/2020 | 21:35



A Federação Paulista de Futebol (FPF) multou o São Paulo em R$ 10 mil pelos incidentes ocorridos no vestiário do Morumbi após o empate sem gols com o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Na oportunidade, dirigentes do São Paulo se dirigiram ao árbitro Douglas Marques das Flores para reclamar de sua atuação no clássico.

A punição foi aplicada com base no artigo 5º do relatório geral de competições do Paulistão, que aponta tumulto e agressão física ou verbal. O valor da multa poderia variar de R$ 1 mil a R$ 200 mil.

Na súmula, o árbitro relatou ofensas por parte de Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do São Paulo, e citou Fernando Bracalle Ambrogi, o Chapecó (diretor associado de futebol). No relatório da partida, Douglas escreveu que o gerente de futebol José Carlos dos Santos também fez reclamações.

O principal motivo de tanta reclamação após a partida, segundo os dirigentes são-paulinos, foi a não marcação de um pênalti do volante Camacho sobre o atacante Igor Gomes no fim da partida.

Dando sequência à disputa do Paulistão, o técnico Fernando Diniz orientou, nesta sexta-feira, o último treino da equipe para o duelo com o Oeste, às 16h30, deste sábado, em Barueri.

A novidade foi a presença do atacante Antony entre os relacionados. O jogador treinou em ritmo reduzido nesta semana e fez exames médicos relacionados à sua ida para o Ajax, da Holanda.

Antony disputa uma vaga no ataque são-paulino com Pablo. Outra dúvida de Diniz está entre o veterano Hernanes e Igor Gomes, que entrou bem no fim do jogo contra o Corinthians.

Um provável São Paulo para iniciar o jogo contra o Oeste: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê; Daniel Alves e Hernanes (Igor Gomes); Pablo (Antony), Pato e Vitor Bueno.

O São Paulo soma nove pontos e é o terceiro colocado no Grupo C. A liderança é do Mirassol, com dez pontos.