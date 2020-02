Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



21/02/2020 | 23:55



A Prefeitura de Santo André anunciou que, a partir da próxima semana, o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence passará por reforma. O projeto está estimado em R$ 800 mil.

Entre as intervenções do prédio estão a troca das poltronas, nova iluminação, reestruturação do telhado, readequação da bilheteria, reforma dos banheiros e obras de acessibilidade.