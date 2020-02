Bloco carnavalesco cobra respeito aos direitos de crianças e adolescentes

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



21/02/2020 | 15:35



"Como vocês se atrevem/apagar a minha história/limitar minha memória/massacrar nossa nação?". Com esses versos, o samba enredo do Bloco Eureca (Eu Reconheço o Estatuto da Criança e Adolescente) leva para as ruas de São Bernardo a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Há 29 anos, a atividade reúne instituições que trabalham com o público jovem em situação de vulnerabilidade social e chama a atenção para o ECA (Estatuto das Crianças e dos Adolescentes). Cerca de 200 pessoas desfilam, na tarde de hoje (21), pela rua Marechal Deodoro, no Centro de São Bernardo.

Coordenadora do bloco, Neia Bueno explica que o bloco foi uma forma de levar para as ruas e para toda a sociedade, de forma lúdica, a importância de se conhecer e defender os direitos de crianças e adolescentes. "A cada ano escolhemos com as crianças um tema que esteja em alta. E em 2020 a inspiração foi a ativista sueca Greta Tunberg, de 17 anos, que durante seu discurso na conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas), fez o mesmo questionamento. "Ela falava dos ataques ao meio ambiente e aqui a gente amplia. Como se atrevem a matar a juventude? As crianças mortas por bala perdida no Rio de Janeiro, o desmate da Amazônia, a violência contra a mulher, o ataque aos povos latinos americanos. Tudo isso é a nossa realidade e é para isso que estamos chamando a atenção", pontua.

Aluna do projeto Aldeias Infantis de São Bernardo, no pós-balsa, a estudante Nyobe de Gaulle Teixeira Vieira, 16, está participando do seu sétimo desfile do Eureca. "Para mim já se tornou uma tradição e é um momento muito importante", afirma. "Mesmo depois que eu tiver 18 anos, quero continuar participando, porque essa é uma luta que não pode acabar e a gente tem que seguir defendendo nossos direitos", conclui.

O bloco, que saiu da Rua Jurubatuba, encerra o percurso na Praça da Matriz, também no Centro da cidade.