21/02/2020 | 07:00



Representantes da Prefeitura de São Caetano e da Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) avançaram em tratativas para implantação de soluções tecnológicas na cidaxde. Durante o encontro foram debatidas demandas como a modernização do portal do emprego e a realização do programa ProdeSPrint na Prefeitura.

Segundo o subsecretário de Tecnologia e Inovação, Luiz Gustavo Morcelli, o objetivo é trazer as novidades da empresa estadual para São Caetano. “Nossa cidade está disponível para as soluções da Prodesp.”