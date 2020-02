Gracyanne Barbosa diz que fala com todas as rainhas de bateria, com exceção da Viviane

20/02/2020 | 17:10



Gracyanne Barbosa deu uma entrevista para o programa Se Joga e falou sobre sororidade no Carnaval. Na opinião da musa fitness, que é rainha de bateria da União da Ilha, as mulheres estão cada vez mais unidas na avenida. E por mais que Gracy converse com todas as musas da folia, existe uma pessoa com a qual ela não tem contato: Viviane Araújo.

- Estou muito feliz que o Carnaval está mostrando as mulheres mais unidas. Principalmente as rainhas de bateria, porque todo mundo acha que é uma guerra. Muita gente acha que nós nem nos falamos. Todas se falam, com exceção da Viviane [Araújo] e eu. Mas isso é uma outra questão, disparou a atriz.

Vale lembrar que, desde que o pré-Carnaval começou, diversos rumores envolvendo Gracyanne e Viviane circulam pela internet. A atual esposa de Belo já negou que exista qualquer inimizade com a rainha do Salgueiro - mas parece que o buraco é sempre mais embaixo com essas duas, né?