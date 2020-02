Bianca Bellucci

Do 33Giga



17/02/2020 | 18:18



Os desfiles das escolas de samba começam nesta sexta-feira (21). Primeiro, entram na avenida as agremiações de São Paulo. Depois, as do Rio de Janeiro. Independentemente da ordem, porém, é comum que as rainhas de bateria roubem a cena. E você já pode se preparar antes das transmissões e descobrir quem estará à frente neste ano. Aqui, o 33Giga separou as contas no Instagram das musas. Confira!



















































< >