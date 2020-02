17/02/2020 | 08:10



Angélica está cada dia mais grudada com a filha, Eva. E no Carnaval ela mostrou que as duas não se dão bem apenas no jeito de ser, mas também compartilham dos mesmos gostos, já que escolheram o mesmo modelito para cair na folia.

Na legenda da imagem compartilhada pela apresentadora nas redes sociais, ela ainda se declarou para a filhota:

Sobre amor no carnaval...#minhafoliona.

Uma graça, né?