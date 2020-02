Idosa se fere gravemente após briga generalizada em família

Uma idosa de 72 anos caiu e sofreu traumatismo craniano após briga generalizada ocorrida na altura no número 2.100 da Rua Figueiras, bairro Campestre, em Santo André, na tarde do dia 6. Cleide Antônio foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao CHM (Centro Hospitalar Municipal), na cidade, e permanece internada. Familiares acusam o ex-genro da mulher, o bancário Renato Cappatti, 40, de tê-la empurrado. O homem nega.

De acordo com o filho de Cleide, o empresário Alan Antonio Machado, 44, a mãe estava discutindo com a mãe de Cappatti, em frente à escola onde seu sobrinho e seu filho estudam. As duas mulheres começaram a se agredir fisicamente, quando o suposto agressor teria vindo correndo e a atingido. A idosa caiu no chão e desmaiou. “Fui para cima dele (Cappatti), o agredi e o ameacei, porque ele atingiu uma idosa.”

Cappatti nega que tenha agredido a ex-sogra e revidou as acusações. Segundo o bancário, foi Cleide quem o agrediu física e verbalmente e ele apenas teria tentado contê-la quando a idosa passou a atacar sua mãe. O bancário tinha ido levar o filho que tem com a filha de Cleide, a advogada Claudia Aparecida Machado, 52, para a escola. “Ela é quem não deveria estar lá. Foi para me provocar. Fui levar meu filho cumprindo o acordo de visita”, pontuou. Claudia tem uma medida protetiva que o impede de se aproximar dela.

Apesar da negativa do bancário, o agente de segurança pessoal Jaime Astorgo, 35, estava dentro do carro após deixar a filha para a aula e assistiu tudo pelo retrovisor. “Vi quando a senhora começou a agredir a mulher dentro do carro e quando um homem grande a atingiu (se referindo a Cappatti). Então o outro rapaz foi para cima dele e saí do carro para separar os dois. É um absurdo a agressão a uma pessoa incapaz”, concluiu.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado, equipes policiais realizaram a oitiva de todas as partes envolvidas e encaminharam o caso ao Jecrim (Juizado Especial Criminal ). A Secretaria de Saúde de Santo André informou que a paciente segue internada na área semi-intensiva devido à contusão cerebral.