Justin Bieber responde fã que se sentiu invadida com foto íntima dele

16/02/2020 | 09:11



O novo álbum de Justin Bieber está dando o que falar, mas não de uma forma positiva. O cantor que não anda vivendo bons momentos da carreira teve que responder a uma fã no Twitter que não se sentiu confortável com uma foto dele.

Esta mesma seguidora do astro teen compartilhou a imagem na rede social em que aparece em um close as regiões íntimas de Bieber, que inclusive está apenas de cueca nesta contra capa do CD.

Agora que eu abri, me senti atacada!

E claro, como o momento não está tão bom, o cantor fez questão de nem demorar muito para responder. Ele fez questão de deixar claro que a foto não faz parte oficialmente do encarte e que só compõe uma tiragem super específica da parceria que ele fez com a Target.

Então tudo resolvido, certo?