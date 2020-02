Ben Affleck estaria usando app de relacionamento para encontrar alguém com o mesmo perfil de sua ex, Jennifer Garner

13/02/2020 | 19:11



Ben Affleck teve um final de ano conturbado envolvendo recaídas no alcoolismo, perda de dinheiro e discussões com a ex, Jennifer Garner. Depois de seu suposto caso com a compositora e musicista Katie Cherry, parece que Affleck está procurando um novo amor usando um aplicativo de relacionamento chamado Raya, muito usado pelas celebridades.

Segundo o US Weekly, Patti Stanger, apresentadora do The Millionare Matchmaker, revelou que já encontrou um milhão de vezes o ator na rede social. De acordo com a mesma, ele estaria procurando alguém que tenha o mesmo perfil que Jennifer Garner, ex e mãe dos filhos do ator, uma vez que ela foi como uma mãe para ele.

Uma fonte próxima de Ben Affleck disse ao Daily Mail que o ator está à procura de uma namorada de verdade e não apenas para se relacionar com alguma famosa. Disse, também, que ele é muito reservado, que está com os filhos ao lado dele, focado no trabalho e pronto para se apaixonar novamente.

Já pensou encontrar o astro em um aplicativo de namoro?!