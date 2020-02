Ceumar apresenta novo álbum no Sesc

Miriam Gimenes



13/02/2020 | 23:01



São cinco décadas de vida e quase metade delas dedicada à música. Ceumar, mineira nascida em Itanhandu, é só celebração. E ela sobe ao palco do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302), hoje, às 21h, para lançar o disco Espiral, o oitavo de sua trajetória.

O álbum, que já está nas plataformas digitais e tem o selo Circus, conta com canções autorais da artista com diversos parceiros, como o pernambucano Juliano Holanda, os mineiros César Lacerda, Lauro Henriques Jr. e Madhav Bechara e traz uma releitura de Espiral de Ilusão, do rapper Criolo. O preço do disco físico é R$ 30.

“Este álbum tem uma produção muito diferente dos outros que fiz. Quis trabalhar com texturas, atmosferas, sempre com meu violão de base. O produtor se chama Fábio Pinczowski, e a direção artística, de César Lacerda. São dois músicos bem jovens, mais jovens que eu, e trouxeram uma sonoridade muito rica para minha música”, analisa a cantora, que está ansiosa para apresentação. “Espero que seja um show lindo. Santo André tem um público maravilhoso, sempre.”

Entre as canções que serão cantadas no palco estão Descalço, Três Irmãs, Looking For a Place, Todas as Vidas do Mundo, Amar Além, entre outras. A banda que a acompanha no show é formada por Jota Erre (bateria e vocal), Fábio Sá (baixos, esraj – harpa indiana – e vocal), César Lacerda (guitarra e vocal) e Fabio Pinczovski (teclados, vocal e direção musical).

Amanhã será a vez do músico Douglas Germano tomar conta do local, às 20h. Ele apresentará o show Escumalha, nome que batiza o seu terceiro disco solo, com músicas que falam sobre acontecimentos do cotidiano. Os ingressos, para os dois shows, custam de R$ 9 a R$ 30 e podem ser comprados no www.sescsp.org.br.