Filho de Alok, Ravi faz um mês e aparece com os olhinhos abertos pela primeira vez

13/02/2020 | 12:11



Quando o assunto é festa, algumas mamães e papais não veem motivo para só festejar quando o filho completa mais um ano de vida. Por que, então, não celebrar os meses dos filhos? E foi daí que surgiram as festas de mesversário, que muitos famosos adoram fazer para seus pequenos e, a cada mês, a produção é ainda maior!

Romana Novais, mulher de Alok, por exemplo, compartilhou em seu Instagram um registro do bolinho que Ravi ganhou em seu primeiro mês de vida. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o fato de essa ser a primeira foto do filho de olhinhos abertos. Ravi aparece vestido de amarelo, segurado pela mãe e olhando para a câmera. Na legenda, ela falou:

Primeira foto que vocês estão vendo do Ravizinho com os olhos abertos! Rs Primeiro mesversário do Ravi e oitavo mesversário do meu afilhado Gaian. Parabéns, amo vocês, meus minions!