Cão ‘adota’ rua à espera de dono

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020 | 07:56



A situação de abandono de um cão sensibilizou moradores da Rua 24 de Fevereiro e do entorno, no bairro Casa Branca, em Santo André, que praticamente adotaram o animal enquanto não surge alguém disposto a ficar com ele. Chamado de Ricardão – apelido dado pelos próprios moradores –, o pet tem sido alimentado e cuidado pela comunidade, que acredita que seu antigo dono, uma pessoa em situação de rua, tenha falecido, há pelo menos três meses.

O histórico de Ricardão merece elogios dos cuidadores. Desde dezembro, os munícipes contam que o cão chorou durante dias, o que acreditam ter sido de saudade do antigo dono, avaliam que o animal é simpático, mas que sente medo quando as pessoas se aproximam.

O pet fica na rua, na altura do número 451, e recebe comida e água durante todo o dia. À noite, dorme embaixo do toldo de um comércio do local, geralmente dentro de uma caixa de papelão. “Sempre deixamos as coisas dele por perto para ele dormir. Já colocamos as fotos dele nas redes sociais e esperamos que ele consiga um novo dono”, comenta o proprietário de loja de embalagens Fabiano Cunha, 45 anos.

“Ele (cão) não é bravo ou agressivo. Muito pelo contrário. Quando algum morador sai para passear com seu cachorro, ele acompanha. Ele se sente só e tentamos ajudá-lo enquanto estamos aqui”, diz Carlos Castanha, 58, funcionário de empresa na rua.

Castanha também comenta que, na última semana, uma ONG (Organização Não Governamental) tentou resgatar Ricardão, porém, a quantidade de tranquilizante usada não foi suficiente e o animal ficou agitado. “Vamos ajudá-lo até encontrar um lar“, finaliza.

Questionada, a Prefeitura informou a GCZ (Gerêncioa de Controle de Zoonoze) , por lei, só recolhe animais doentes, que tenham sido atropelados, agressivos ou que representam risco à saúde pública.