Adam Sandler ganha prêmio de Melhor Ator no Spirit Awards e cutuca o Oscar em discurso

09/02/2020 | 13:11



Antecedendo o Oscar, o Film Independent Spirit Awards 2020 aconteceu no último sábado, dia 8, e premiou os melhores filmes, atores e cineastas! Adam Sandler acabou levando a estatueta de Melhor Ator por sua atuação em Joias Brutas e, em seu discurso de agradecimento, alfinetou o Oscar, já que foi esnobado pela premiação nas indicações desse ano:

- Algumas semanas atrás, quando eu estava sendo, entre aspas, esnobado pela Academia, isso me lembrou quando eu fui à escola por um breve período e fui esquecido para a cobiçada categoria superlativa de mais bonito do anuário. Esse elogio foi dado a um saco de m***a de jaqueta jeans de penas chamado Skipper Jenkins. Mas os meus colegas de classe me prestigiaram como a melhor personalidade. E essa noite, eu olho para esse salão e percebo que o Independent Spirit Awards é a melhor personalidade de Hollywood.

Em seguida, ele ainda disse que os jaqueta jeans de penas indicados a melhor ator no Oscar podem pegar suas estatuetas amanhã. Uma bela cutucada, não é mesmo?