Virginia Fonseca faz ultrassom do terceiro filho no palco no Sabadou

Virginia Fonseca decidiu convidar sua mãe e suas oito tias para participarem do Sabadou em um especial de Dia das Mães. Grávida, a influenciadora ainda realizou um ultrassom no palco do programa, mostrando como está seu terceiro filho.

A artista deitou em uma maca para uma profissional realizar o exame e mostrar aos telespectadores imagens de José Leonardo. A médica ainda deu uma explicação detalhada sobre tudo o que estava aparecendo na tela e qual a importância de fazer o ultrassom, levando informações relevantes sobre gravidez ao público. Zé Felipe também estava no estúdio para acompanhar o momento.

Antes da exibição da atração nas telinhas do SBT, a famosa fez uma publicação no Instagram com uma prévia e falou sobre a alegria de estar entregando o especial:

Especial dia das mães com minhas oito tias e minha mãe. Muito feliz com esse programa pq sei que foi especial pra todas nós e com certeza será especial pra quem assistir!! Nove mulheres, mães, cada uma com sua história e sua personalidade!! O programa está incrível, não percam!! E obrigada SBT pela oportunidade de gravar esse programa, SBT é AMOR, é FAMÍLIA, escreveu ela.