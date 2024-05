Bruna Biancardi exibe momentos fofos com Mavie ao celebrar primeiro Dia das Mães: Obrigada por ser a minha força

Bruna Biancardi fez uma publicação celebrando o seu primeiro Dia das Mães na noite do último sábado, dia 11, pois já era a data na Arábia Saudita. A mãe de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. escreveu um belíssimo texto nas redes sociais.

A influenciadora compartilhou um vídeo super encantador, em que aparece curtindo vários momentos com a filha. Na legenda do post, Bruna começou:

São tantas coisas pra dizer, mas, ao mesmo tempo, fico sem palavras. Filha, você me transformou e me transforma todos os dias. É um amor que transborda, transcende, completa. Nem naquele meu antigo e maior sonho de ser mãe eu imaginei que seria tão maravilhoso.

Em seguida, Bruna continuou se derretendo por sua princesinha:

Obrigada por ser a minha força. Obrigada por me transformar na minha melhor versão. Que eu possa ser a melhor mãe do mundo pra você. Eu e você sempre. TE AMO! Feliz Dia das Mães para todas as mamães que me acompanham por aqui. Já é domingo na Arábia.