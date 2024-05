Dynho Alves celebra primeiro encontro entre as duas filhas: Esperei tanto por esse momento

Dynho Alves mostrou o momento em que sua filha mais velha Esther conhece a caçulinha Serena, fruto do relacionamento com MC Mirella. A primogênita ficou super encantada ao conhecer a bebezinho de apenas seis meses de vida.

Em uma publicação no Instagram, o famoso exibiu uma selfie em que aparece com as duas herdeiras e um vídeo de quando Esther entra no quartinho da irmã mais nova. Com toda delicadeza, ela pergunta antes se pode pisar no tapetinho que fica na frente do berço e olha para Serena com muito carinho.

- Oi, Serena. Ela é bonitinha, né?, diz a menina toda sorridente.

Na legenda, Dynho escreveu:

Esperei tanto por esse momento.