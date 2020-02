Viúva de Gugu Liberato vai usar fotos de seu arquivo pessoal para provar união estável com o apresentador

09/02/2020 | 10:11



Desde a morte de Gugu Liberato em novembro de 2019, está rolando uma grande polêmica por causa do testamento deixado pelo apresentador - que deixou a companheira, Rose Miriam di Matteo, de fora. Desde então, a questão da herança e até mesmo uma mansão em Orlando estão deixando a situação tensa entre a médica, seus filhos e a família de Gugu.

Agora, segundo informações da colunista Mônica Bergamo, Rose Miriam reuniu uma caixa de fotos, vídeos, cartas e bilhetes e deu ao seu advogado, Nelson Willians, com o objetivo de provar que ela mantinha uma união estável com o apresentador e, com isso, comprovar que tem direito ao dinheiro e bens deixados por ele. Tudo será digitalizado e apresentado à Justiça.

Lembrando que em meio a essa briga judicial, a família de Gugu afirmou que ele e Rose Miriam não tinham um relacionamento amoroso e que isso poderia ser comprovado por um contrato que ambos haviam feito, indicando que os dois vincularam-se apenas por respeito e amizade para criar filhos comuns, gerados por meio de inseminação artificial.

Maria do Céu, a mãe de Gugu, havia dito em entrevista para a revista Veja que os dois não eram um casal. Enquanto isso, o advogado de Rose diz:

- Era um relacionamento amoroso, carinhoso, uma relação familiar.