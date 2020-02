Chuva derruba muro do Parque Chácara Pignatari, que atinge carros e moto

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/02/2020 | 20:03



A forte chuva da tarde deste sábado no Grande ABC causou diversos estragos. Em Santo André, no bairro Utinga, na Rua Sion, trecho do muro e do gradil do Parque Chácara Pignatari caiu sobre quatro carros e uma moto. Os veículos ficaram destruídos por conta do peso das estruturas. O prefeito Paulo Serra (PSDB) foi até o local. Segundo informações, em menos de uma hora de tempestade caíram 53mm de chuva.

Já na região central, parte do teto do Grand Plaza Shopping caiu em um dos corredores do centro de compras. A área está isolada e, segundo lojistas, ninguém se feriu. A Avenida Industrial ficou completamente interditada por conta de alagamento, que se estendeu até a estação Celso Daniel da CPTM. Os trens da Linha 10-Turquesa, que chegaram a ficar paralisados, funcionam normalmente.