Inflação de janeiro tem variação de 0,21%

Yara Ferraz

Do dgabc.com.br



08/02/2020 | 00:01



A inflação oficial do País chegou a 0,21% em janeiro, o menor resultado para o mês desde o início do Plano Real. Houve um recuo no desempenho do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em relação a janeiro, quando ele chegou em 1,15%, impactado principalmente pela redução no preço da carne.



Os números foram divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em janeiro do ano passado, o percentual foi de 0,32% (veja mais na arte ao lado). Com o resultado do último mês, o acumulado nos 12 meses fica em 4,19%, menor do que o resultado para todo o ano passado (4,31%).



De acordo com análise do coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, o número teve impacto na desaceleração nos valores da carne bovina. Houve uma alta de preços no fim do ano passado, por causa do aumento das exportações para a China. Atualmente, o país asiático começa a regularizar a oferta.



“Isso não significa que a carne esteja nos patamares anteriores à alta. No ano passado, a proteína teve um aumento próximo de 20% na média e agora caiu menos que 5%. Então continua caro, mas não aumentou na mesma intensidade que antes”, afirmou.



Também houve quedas nos grupos de saúde e cuidados pessoais (-0,32%) e em vestuário (-0,48%), este último explicado pelo "movimento normal de janeiro por conta dos descontos aplicados pelos lojistas, após as compras de fim de ano", afirmou o gerente do IPCA, Pedro Kislanov.



O maior impacto do mês veio do grupo habitação, que variou 0,55%. Isso aconteceu por conta das altas nos preços do condomínio (1,39%) e aluguel (0,61%). A energia elétrica também, subiu (0,16%), assim com as taxas de água e esgoto (0,30%).



Outros insumos que registraram subida no último mês, e que possuem impacto grande no orçamento das famílias, estão o botijão de gás (0,87%), ressaltando que a Petrobras anunciou reajuste de 5% no insumo nas refinarias no fim de dezembro, e a gasolina (0,89%).



“A inflação tem se mantida comportada porque a economia não consegue crescer, porque, quando isso acontece, a inflação também sobe. Eu creditaria esse resultado principalmente a uma recuperação muito lenta da economia”, disse Balistiero.