Luxemburgo esboça o Palmeiras com duas mudanças para encarar a Ponte Preta

06/02/2020 | 18:58



O Palmeiras deve ter duas novidades diante da Ponte Preta, sábado, no Moisés Lucarelli, em Campinas, em relação ao time que perdeu para o Red Bull Bragantino no último domingo. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um coletivo nesta quinta-feira e esboçou o time com Zé Rafael e Willian.

No meio de campo, Gabriel Menino perdeu o lugar no time titular. O setor terá também Ramires, que voltou aos treinos no gramado nesta quinta-feira após passar alguns dias na parte interna da Academia de Futebol seguindo um cronograma especial de treinos, e Lucas Lima.

Já Willian ocupou o lugar que foi de Wesley na partida em Bragança Paulista, sendo posicionado por Luxemburgo pela direita do ataque. Desta forma, Dudu foi deslocado para o outro lado do campo, com Luiz Adriano como referência.

A equipe titular escolhida por Luxemburgo no treino foi formada por Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Willian, Luiz Adriano e Dudu.

Os reservas contaram no treinamento com: Jailson; Mayke, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Bruno Henrique; Raphael Veiga, Gabriel Veron e Gustavo Scarpa.

Luxemburgo comando o último trabalho nesta sexta-feira antes da partida diante da Ponte Preta. Com sete pontos, o Palmeiras está em terceiro do Grupo B, atrás de Novorizontino (8) e Santo André (9). O time de Campinas é segundo colocado no Grupo A, com seis pontos, um atrás do líder Santos.