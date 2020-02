Ex-ginasta da região, Petrix é eliminado do ‘BBB’ com 80,27%

Da Redação

Do Dgabc.com.br



04/02/2020 | 23:41



Ginasta que atuou em São Bernardo, Petrix Barbosa foi eliminado ontem do Big Brother Brasil 20, com 80,27% dos votos. Ele está no centro de polêmica e é acusado de assédio por parte do público por causa de vários episódios envolvendo seu comportamento junto às mulheres da casa – em uma das festas, foi filmado colocando as mãos nos seios de uma das participantes.



Na segunda-feira, a Polícia Civil intimou o ginasta para prestar depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro. A investigação envolve justamente supostos casos de assédio dentro do programa. O depoimento está marcado para sexta-feira, em Jacarepaguá.



Durante o anúncio do resultado, o apresentador Tiago Leifert cutucou: “Não dá para voltar atrás e reescrever. Não dá para apagar. Está tudo registrado”. “Não sei o que está acontecendo, vou ver tudo agora”, disse Petrix, ao deixar o programa.