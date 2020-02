Kate Middleton é chamada de Cinderela e toma sorvete com príncipe William em evento

04/02/2020 | 15:10



Kate Middleton e príncipe William visitaram um resort em Mumbles, no sul de Gales, Reino Unido, na manhã desta terça-feira, dia 4! Lá, o Duque e a Duquesa de Cambridge encontraram equipes de resgate e voluntários na estação de botes salva-vidas local, e assistiram a tripulação realizar um lançamento.

Kate vestia um casaco azul-marinho da marca Hobbs com um lenço vermelho e branco e um vestido da Zara. Seu cabelo estava meio solto, meio preso, o que permitiu que ela exibisse os seus brincos Woodland Oak Leaf Hoop da marca Asprey.

De acordo com informações do site norte-americano People, diversas pessoas estavam no resort para acompanharem a chegada de Kate e William. Uma dessas pessoas era a pequena Annabel, de três anos de idade. Ao veículo, a mãe de Annabel contou como foi o encontro da filha com a Duquesa de Cambridge:

- Eu disse para ela [Kate] que Annabel estava muito animada em conhecer uma princesa de verdade. E ela disse 'Me desculpe, não estou com um vestido bonito hoje'. Foi então que Annabel disse que ela parecia a Cinderela. Ela foi muito, muito fofa e natural com as crianças. Foi tão amável ela conversar com o maior número de pessoas e criança possível. Ela disse que Annabel parecia com frio e perguntou há quanto tempo estávamos esperando. Eu agradeci por eles terem vindo a Wales e que é muito adorável eles trazerem sua publicidade para cá. Kate então respondeu que ela e William tentarão vir mais vezes, porque eles sempre aproveitam essas visitas.

Quanta fofura, né?

Kate e William também visitaram uma sorveteria chamada Joe?s Ice Cream Parlour. E é claro que eles ganharam alguns sorvetinhos durante a sua estadia na loja, né?

Lá, eles encontraram um grupo de pais e criadores e ouviram suas histórias sobre a vida em Mumbles. Legal, né?