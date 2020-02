Atriz revela ter dormido com Mick Jagger quando tinha 15 anos de idade: - Eu sabia o que estava fazendo

03/02/2020 | 16:11



A atriz Rae Dawn Chong deu uma entrevista bem reveladora para o jornal Daily Mail e falou sobre o breve affair que teve com Mick Jagger em 1977, quando tinha 15 anos de idade. Na época, o vocalista dos Rolling Stones tinha 33 anos de idade e era casado com Bianca Jagger.

Rae revelou que decidiu vir a público falar sobre o caso depois de deixar escapar que havia transado com Jagger quando era menor de idade, durante uma entrevista para o The Hollywood Reporter. No bate-papo, ela acabou contando que conseguiu o papel em Comando Para Matar depois de se relacionar com o astro anos antes da idade de consentimento - 17 na época - e teve medo de Mick ficar com a imagem manchada por conta disso. A atriz, então, decidiu esclarecer a história e afirmou que tudo entre os dois foi consentido.

Rae, que atualmente tem 58 anos de idade, começou dando detalhes sobre o dia em que conheceu o astro:

- Ele nunca perguntou quantos anos eu tinha, e eu nunca disse. Isso [o assunto] nunca apareceu. Eu me lembro de pensar que ele era muito fofo. Ele tinha os cabelos despenteados. Eu pensei: Meu Deus, ele é lindo. Ele disse: O que você está fazendo agora?, e eu disse: Na verdade, nada. Ele pegou a minha mão e entramos na limusine e fomos diretamente para o estúdio de gravação. Os [Rolling] Stones estavam lá, eu estava no fundo. Eu lembro de ficar lá por horas e horas. Então eu dormi no apartamento dele. Eu sabia o que estava fazendo. Eu estava experimentando com ele. Eu estava me divertindo.

No dia seguinte, eles ainda ficaram juntos no estúdio de gravações e depois foram a um show do Fleetwood Mac. A atriz também se disse arrependida por trazer essa história à tona:

- Eu me sinto incrivelmente mal por isso. Sou eu e minha boca grande. Minha família e amigos sabiam sobre isso, mas não é algo que eu negava. Ele provavelmente vai perder a cabeça, porque eu era menor [de idade]. Ele vai ficar muito bravo comigo.

Ela também garantiu que tudo que aconteceu entre os dois foi consentido, e que se tratava de uma outra época, em que as discussões sobre abuso e assédio não eram tão presentes na sociedade.

- Ele não fez nada errado. Não me obrigou a fazer nada que eu não quisesse. Eram os anos 1970, uma outra época. Eu não era a vítima. Eu não quero que ele se envolva em confusão por isso. Não foi traumatizante. Eu sabia o que estava fazendo. Eu não era uma estudante inocente. Eu sempre agi mais velha do que realmente era. Eu era uma adulta aos 15 anos.