03/02/2020 | 11:44



O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) fez nova redução nas alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre bens de informática e telecomunicação e bens de capital, por meio de resoluções publicadas na edição desta segunda-feira, 3, do Diário Oficial da União.

A Resolução nº 10 altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de importação sobre bens de informática e telecomunicação, na condição de ex-tarifários. A mudança irá vigorar até 31 de dezembro de 2021.

A Resolução nº 11 altera também para zero as alíquotas do imposto de importação sobre bens de capital na condição de ex-tarifários. A medida também vale até 31 de dezembro de 2021.