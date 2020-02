Um retorno à década de 1980

Ademir Medici

“A partir da segunda metade da década (de 1980) o Grande ABC foi literalmente invadido por shopping centers, grandes redes de magazines e supermercados, cadeias de restaurantes e lanchonetes que dez anos atrás certamente não se arriscariam a investir milhões de dólares num mercado de características incertas.”

Elianete Simões, Diário, 31-1-1990.

‘Rumo ao novo perfil’ foi o primeiro tema abordado e integrava a recém-criada Editorial de Suplementos Especiais, entregue aos cuidados da jornalista Elianete Simões.

O suplemento torna-se um documento, pois nasceu num momento de transição regional. Em sua apresentação, é dito:

- Os anos 80 mudaram o Grande ABC. Foram um período de desenvolvimento sem paralelo na história do Grande ABC. Tudo mudou, da política aos hábitos de comportamento.

- A região começou a deixar seus traços suburbanos para se modernizar, segundo o sociólogo José de Souza Martins, que visitou o jornal e foi entrevistado.

- A renda familiar média cresceu continuamente de 1983 a 1989, em contraste com a crise crônica do resto do País.

- O consumo expandiu-se, a indústria adotou novas tecnologias.

A publicação traz uma radiografia completa, uma fotografia dos anos 80, com dados do Imes de São Caetano.

PELOS ANOS E DÉCADAS SEGUINTES

Tudo mudaria, a começar pelo Imes (Instituto Municipal de Ensino Superior), que se transformou na USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Mas naquele momento em que o suplemento era publicado, o quadro pode ser resumido nos títulos das matérias:

- Liderança reafirmada com nova atividade.

- Renda evoluiu 43% em dólares.

- Perfil do consumo muda com os shopping centers.

- Maioria da população está nas classes B e C.

- População cresce 40%.

- Cai a jornada acima de 40 anos.

- Filho fica mais tempo na escola.

- Robôs revolucionam as montadoras.

- Projetos viários vão integrar transporte com o sistema trólebus.

- Dispara o número de universitários.

Ou seja: cada item valeria uma página aqui em Memória, por isso fica a dica para que estudiosos busquem o suplemento para uma reflexão.

PERSONALIDADES

O Diário elegeu nomes que se destacaram em várias áreas ao longo dos anos 1980: William (vôlei), Abraham Kasinsky (presidente da Cofap), Lucélia Santos (atriz), Wolfgang Sauer (presidente da Volks), Jair Meneguelli (sindicalista), dom Jorge (bispo emérito), Pixote (ator) Lula (político), Aurélio Miguel (judoca) e Angélica (apresentadora).





EQUIPE

O suplemento ‘Rumo ao novo perfil’ reuniu a seguinte equipe do Diário: Alexandre Polesi, Fernando Zamith, Josiane Lopes, Neivaldo José Geraldo, Irati Ficarelli (diagramação), além da Elianete.

Diário há 30 anos

Sábado, 3 de fevereiro de 1990 – Ano 32, edição 7293 Manchete – Greve paralisa a fábrica da Volkswagen; 292 funcionários são demitidos Greve na Prefeitura de Santo André é parcial; prefeito Celso Daniel mantém plano de cargos. Internacional – O presidente da África do Sul anunciou a breve libertação do líder negro Nelson Mandela, que cumpre pena de prisão perpétua há 27 anos. Alemanha pede ação ecológica de Collor (presidente eleito do Brasil). Automobilismo – Volvo não abre mão do mercado de caminhões pesados. Polícia – Grande ABC tem oito mortes por afogamento em dez dias. Em 3 de fevereiro de ... 1920 – Eleita a diretoria da sociedade Lira da Serra, em Paranapiacaba, para o ano 1920: - Manoel Gonçalves, presidente - José Gomes, vice-presidente - Francisco Torres, primeiro secretário - Francisco Machado, segundo secretário - Valeriano Loulenzo (sic), primeiro tesoureiro - Sabino Silva, segundo tesoureiro - Silvério Maria e Adriano Augusto, fiscais - Antonio Santos, primeiro procurador - D’Angelo Giuseppe e Attride Bandoni, diretores de música - Manoel de Oliveira, bibliotecário - Gil Pinheiro e João Ferreira Neto, diretores cênicos - Antonio Conte, porta-estandarte - João Carvalho, Mario Camargo e Laudelino Oliveira, da comissão de sindicância. - Anúncio. Para o Carnaval de 1920, lança-perfume Ypiranga, único que rivaliza com o melhor de procedência estrangeira ou nacional. Farmácia Ypiranga: Rua Libero Badaró. 1915 – Os 200 motorista de praça de São Paulo entram em greve. 1970 – Realizada a solenidade de formatura da primeira turma da Faculdade de Direito de São Bernardo. 1975 – Norberto Fernandes assume a presidência da Câmara Municipal de Santo André. Pleito durou 17 horas e Norberto foi eleito na madrugada do domingo, dia 2.





