Após morte de Kobe Bryant, esposa de Mark Wahlberg não quer deixa-lo viajar de avião

02/02/2020 | 18:11



Depois de quase uma semana da morte nada esperada do jogador de Basquete, Kobe Bryant, e de sua filha Gigi em um acidente aéreo, algumas famílias e amigos do craque agora estão com muito receio de voar.

Um grande exemplo disso foi que a esposa de Mark Wahlberg, acabou revelando ao Extra que ela está simplesmente paralisada de medo de deixar o artista fazer qualquer tipo de voo.

Eu tive que ir para Atlanta no dia seguinte, acabei de voltar e ela ficou paralisada de medo e não queria que eu viajasse. Mas não vamos correr riscos e outras coisas injustificadas. Você não pode ficar paralisado de medo, mas também precisa estar atento, disse Mark para a publicação.

O ator, é claro, era um grande admirador do trabalho de Kobe Bryant e até comentou para o Extra sobre a amizade que eles mantinham.

Embora eu fosse um fã do Celtics [time de basquete] e ele fosse um Laker, nossa amizade era sobre algo diferente e ele sempre era super doce e maravilhoso com os meus filhos.

Triste, né!?