Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/01/2020 | 12:18



A Nintendo anunciou nesta quinta-feira (30) que o Nintendo Switch fechou 2019 com 52,48 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. O número coloca o videogame à frente de consoles clássicos como Super Nintendo Entertainment System (SNES) e Nintendo 64. De acordo com a marca, um total de 10,81 milhões foram comercializadas apenas nos três últimos meses do ano passado.

Na galeria, você confere os 25 videogames mais vendidos de todos os tempos. Os dados são do VGChartz, site norte-americano que monitora o comércio de jogos eletrônicos ao redor do mundo:

















































