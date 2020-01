Consórcio estuda usar drones no combate à dengue

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020



Motivado pelo aumento de 2.152,56% nos casos de dengue em 2019 em relação a 2018 – passaram de 78 para 1.758 contaminações e duas mortes –, o GT (Grupo de Trabalho) Saúde do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC discute novas estratégias para o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, do zika vírus e da febre Chikungunya. Entre as medidas estudadas está o uso de drones para a aplicação de inseticidas em áreas de difícil acesso.

Técnicos do Consórcio foram apresentados ao sistema de drones para pulverização de inseticidas nesta semana. O sistema manual tem capacidade de aplicação em espaço de até cinco hectares – o que equivale a 0,05 quilômetros. A tecnologia também auxilia a identificação dos focos e controle on-line. Entre as vantagens do drone está a facilidade de fiscalização de imóveis em áreas que os agentes comunitários de saúde não têm acesso.

Segundo o secretário executivo do Consórcio, Edgard Brandão, a estratégia dos drones já vem sido utilizada em outros Estados. Segundo ele, para que seja eficaz na região, é necessário que todos os municípios aceitem a proposta. A ideia será apresentada aos prefeitos e secretários de Saúde para avaliação. Em seguida, caso aprovada a medida em assembleia, será definida a forma de contratação – via Consrócio ou de forma individual pelas prefeituras.

Devido ao tempo necessário para aprovação e compra dos drones, o projeto não será viabilizado para este verão, que termina no dia 20 de março. “É uma estratégia mais complexa e que demanda tempo e recursos”, observa. A expectativa é a de que a proposta seja utilizada na campanha contra a dengue que se inicia no fim do ano.

Levantamento feito pelo Diário com base nos dados das prefeituras mostra que quatro cidades apresentaram notificações de dengue neste ano, sendo cinco casos confirmados em Santo André, 79 investigados em São Bernardo, três confirmados e 13 em análise em Diadema, e 23 registros em acompanhamento em Ribeirão Pires.

OUTRAS AÇÕES

Em novembro do ano passado, o Consórcio lançou a campanha regional Todos Juntos Contra o Aedes, com atividades nas escolas municipais e estaduais, estações de ônibus e trens, bloqueio de criadouros e mutirão em unidades de saúde das sete cidades. As atividades aconteceram até o dia 7 de dezembro.