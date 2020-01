Lucas Lima relembra início do relacionamento com Sandy e parabeniza a cantora por aniversário!

28/01/2020 | 16:11



Sandy está completando 37 anos de idade nesta terça-feira, dia 28 e, para comemorar, seu marido Lucas Lima publicou uma declaração bem emocionante em seu Instagram.

Junto com uma foto do casal, Lucas relembrou o início do relacionamento e a primeira vez em que se encantou por Sandy, durante o aniversário de 16 anos de idade da cantora. Ele escreveu:

Minha guriazinha fazendo mais um aniversário... e de novo tamo junto! A primeira vez que fui na casa dessa guria foi na festa de 16 anos dela. DEZESSEIS ANOS... A festinha foi tri e tal e depois a gente entrou madrugada a dentro conversando, batendo papo. É óbvio que nós éramos pessoas completamente diferentes naquela noite (se for honesto, a gente mal e mal era pessoa, né?) mas tinha alguma coisa ali que eu vejo até hoje quando a gente conversa. É um olhar atento, atencioso, verdadeiro, que ouve o que tu fala com uma intensidade diferente, um brilho no olho, uma empolgação quase infantil quando conta alguma coisinha que ela gosta... Nosso relacionamento deu mil voltas, várias idas e vindas mas vira e mexe eu sinto o encantamento que nasceu naquela noite 21 anos atrás e que ainda tá vivinho aqui. Se alguém merece todos os clichês de aniversário é tu, namoradinha. Te amo tudo que dá e mais uns 32%.

Sandy respondeu a mensagem fofa deixada pelo marido. Ela comentou:

Tô muito velha pra aguentar esse tipo de emoção... que sorte a minha ter você desde quase sempre e espero que pra sempre. Te amo ao infinito e além!

Fofo, né?

Se Joga

Sandy também recebeu um parabéns especial de Fernanda Gentil, Fabiana Karla e Érico Brás ao falar ao vivo por telefone no Se Joga. Ela contou que em 2020 não fará uma grande comemoração de aniversário:

- Estou numa linha muito minimalista esse ano, porque minha família está viajando. Então não vou fazer uma festa, mas vou comemorar um pouquinho. Comer um bolinho, pra não deixar passar em branco.

A cantora também adiantou que, este ano, irá retomar a carreira solo - após a turnê comemorativa de Sandy & Junior de 2019 - e que deve lançar um novo projeto no segundo semestre. Quem está ansioso para conferir?