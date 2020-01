Graciele Lacerda abre o jogo sobre relacionamento com Zezé Di Camargo: Não existe conto de fadas

26/01/2020 | 16:10



Graciele Lacerda decidiu usar a sua conta no Instagram para compartilhar com seus fãs e seguidores no último sábado, dia 25, alguns detalhes sobre o seu casamento com Zezé Di Camargo. A empresária postou uma foto dos dois abraçadinhos admirando uma paisagem e contou que o relacionamento não é um conto de fadas:

Só nos dois sabemos o que enfrentamos para chegarmos até aqui. Nesses dias na fazendo fizemos um balanço dos últimos dois anos e relembramos quantos problemas enfrentamos. Ninguém imagina tudo que se passa... Não existe conto de fadas. A perfeição fica por conta das novelas, filmes e posts de redes sociais. Na vida real é batalha, são problemas no trabalho, financeiros, de saúde, fofocas, aborrecimentos e tudo isso faz parte da vida.

Um relacionamento nunca é fácil, né!? E Graciele não parou por aí, a morena ainda afirmou que os problemas realmente acontecem em qualquer casamento e que eles só existem para fortalecer o amor entre eles.

O que realmente importa é que juntos resolvemos e superamos tudo e todos. Nesse balanço, chegamos a conclusão que o nosso amor só se fortaleceu dando a certeza que somos para sempre! Posso dizer que 2020 é o nosso ano de renascimento! Os sonhos se tornaram projetos e agora estamos na fase de realização. Serão muitas mudanças e todas elas necessárias e muito bem pensadas. Poderia terminar dizendo o quanto amo esse homem que está ao meu lado aí na foto. Mas o meu amor por ele é óbvio. Prefiro falar o quanto admiro esse homem. Isso é um privilégio para poucos!! E eu te admiro muito, Zezé Di Camargo. Sou sua fã!

Lembrando que Graciele e o cantor estavam analisando a ideia de ter um filho, mas nada ainda foi resolvido.